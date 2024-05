Une minute de silence à la demande de l’Algérie, de la Russie et de la Chine

Les membres du Conseil de sécurité ont observé, ce lundi, une minute de silence en hommage au président iranien défunt Ibrahim Raïssi, au ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et à leurs compagnons, décédés suite au crash de l'hélicoptère qui les transportait, à la demande de l'Algérie, la Russie et la Chine.

L'hélicoptère transportant le président iranien Ibrahim Raïssi, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, le gouverneur de l'Azerbaïdjan oriental, Malik Rahmati, ainsi que d'autres responsables, s'est écrasé hier dimanche dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest du pays.

Suite à cet incident, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a décrété un deuil national de cinq jours pour exprimer le chagrin et la solidarité avec les familles des victimes.