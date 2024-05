Coronavirus: Nouvelle vague de contamination aux Etats-Unis

Des scientifiques ont mis en garde contre une "vague estivale" du COVID-19 suite à la découverte d'une nouvelle série de sous-variants très contagieux d'Omicron aux États-Unis, selon le magazine américain "Newsweek".

Ces nouveaux sous-variants, surnommés FLiRT, se propagent rapidement à travers les États-Unis, avec une souche spécifique, KP.2, devenant la souche dominante du coronavirus aux Etats-Unis à partir du 11 mai, d'après les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Le nouveau variant se distingue par des mutations dans les protéines de pointe et ses projections à la surface du virus qui lui permettent d'entrer dans nos cellules. Ces protéines sont, également, ciblées par notre système immunitaire et les vaccins.

Adrian Esterman, épidémiologiste et professeur de biostatistique à l'Université d'Australie-Méridionale, a déclaré à « Newsweek » que les sous-variants FLiRT sont des descendants directs de JN.1, le sous-variant précédent qui a dominé les infections dans le monde depuis la fin de l'année dernière.

Esterman a expliqué que les sous-variants FLiRT sont plus contagieux que JN.1 en raison d'un petit nombre de mutations dans la protéine de pointe, ce qui aide le virus à échapper plus efficacement à notre système immunitaire.

Cependant, les vaccins actuels continueront de fournir un certain niveau d'immunité contre ces nouveaux variants.