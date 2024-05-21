وصول أول فوج من الحجاج إلى البقاع المقدسة

وصل مساء أمس الإثنين إلى المدينة المنورة أول فوج من الحجاج الميامين الجزائريين لأداء مناسك الحج لهذه السنة. وكان في استقبال ضيوف الرحمان بالمطار، القنصل الجزائري العام بجدة عالم محمد ورئيس مركز المدينة جمال عمي وعدد من مسؤولي البعثة الجزائرية.

وقد عبر عدد من الحجاج الجزائريين عن ارتياحهم للظروف التي تمت بها الرحلة بفضل تجند العاملين على متنها الذين سهروا على راحة ضيوف الرحمان وكذا للإمكانيات التي سخرتها الدولة في سبيل إنجاح موسم الحج 2024.

وتم تنظيم حفل استقبال على شرف الحجاج عند وصولهم إلى الفندق الذي يقيمون به بالمدينة المنورة. للإشارة فقد كان في مقدمة مودعي هذا الفوج لدى مغادرته الجزائر العاصمة كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي ووزير الاتصال محمد لعقاب ووزير النقل محمد نجيب زهانة.

وستتواصل عملية نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من 12 مطارا وطنيا عبر 146 رحلة منها 88 رحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و43 رحلة للخطوط الجوية السعودية و15 لشركة "طيران ناس".