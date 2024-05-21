عون: الخبرة الجزائرية مكنت من تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الثلاثاء، على دور الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، المحوري في عملية التسجيل والمصادقة، وإبداء الرأي لا سيما حول الفعالية وسلامة استعمال المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية.

وأشار عون، خلال استماعه لعرض حول حصيلة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أن عمل لجنة الخبراء القياديين بالوكالة، مكّن من تبديل الأنسولين المستوردة بالمنتجة محليا، فضلا عن تسهيل الوصول إلى المواد البيوعلاجية وهرمون النمو، ومضادات السرطان.

وكشف الوزير بالمناسبة، أنه تم تعيين الأستاذة أمنية نادية، رئيسة جديدة للجنة الخبراء القياديين، خلفا للبروفيسور عمار طبايبية، مؤكدا أنه وبفضل المهارات التقنية والخبرة المتفوقة وتضاعف الجهود لبعث روح جديدة للجنة، ستؤدي الأخيرة دورها بالكامل تحقيقا لأهداف القطاع الرامية إلى "تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والتصدي لكل ما هو مستورد"، يقول الوزير.