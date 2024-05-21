تعليمات صارمة بخصوص استقبال السفن ومدة معالجة البضائع

أسدى وزير النقل محمد الحبيب زهانة ، اليوم الثلاثاء، تعليمات صارمة بخصوص تحسين نوعية الخدمات المقدمة على مستوى النقل البحري.

وخلال زيارته، إلى ميناء بجاية، أمر زهانة ، بضرورة تحسين نوعية الخدمات المقدمة على مستوى النقل البحري ، مطالبا جميع الفاعلين تكثيف الجهود والعمل الصارم مع احترام المواقيت المحددة، وتحسين ظروف استقبال السفن وركابها ومعالجتها، وتقليص مدة معالجة البضائع.

كما قام الوزير بتفقد المحطة البحرية ومختلف مرافقها، حيث قام بجولة داخل متحف تاريخ هذا الميناء، وتم الاستماع إلى عرض قدمه أعوان الجمارك حول نظام المنصة الرقمية الجديدة ALCES وشروحات حول العمل الجاري لربطها مع المنصة الرقمية APCS، من أجل الدفع الإلكتروني والمراقبة الفورية للبضائع،

وقد وجه الوزير أوامره للقائمين على هذه المنصة بإدخال جميع المتعاملين بها، كما تم الاستماع أيضا إلى عرض قدمه المدير العام لميناء بجاية حول مختلف نشاطات الميناء والخدمات المقدمة به. كما تفقد الوزير الحوض العائم التابع للمؤسسة الوطنية لبناء وتصليح السفن “ERENAV”.

كما تم الوقوف على الخدمات المقدمة بالشباك الموحد للميناء (Béjaia mediterraean terminal).