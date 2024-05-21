حوافز مهمة لرفع قدرات إنتاج السمك

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أن قطاع الصيد البحري خص بمجموعة من الحوافز التي سيكون لها الأثر الكبير في تنمية وتطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات لاسيما ما تعلق بالترخيص باستيراد سفن الصيد في أعالي البحار والمحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات قصد الرفع من القدرات الانتاجية.

وأضاف على هامش زيارته اليوم لولاية مستغانم أن ورشات بناء وإصلاح السفن استفادت من عقارات داخل موانئ الصيد البحري وخارجها، حيث تم تفعيل اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة منح الأوعية العقارية على مستوى الموانئ.

كما أوضح الوزير أن الديناميكية التي تشهدها شعبة تربية المائيات تعود إلى التحفيزات التي أقرتها الوزارة مؤخرا المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج سمك البلطي باستحداث علاوة تحفيزية قدرها 50 دج عن كل كيلوغرام من البلطي المنتج مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لكل العمليات الناتجة عن بيع البلطي، وتخفيضها إلى 9 % بالنسبة لعمليات البيع الناتجة عن تحويل سمك البلطي.

وأشار الوزير خلال مداخلاته إلى الجانب الاجتماعي للصيادين من خلال توفير آليات للحماية الاجتماعية للصيادين. وفي هذا الصدد نوه بحرص رئيس الجمهورية واهتمامه البالغ بشريحة المهنيين الصيادين حيت أمر بتحسين ظروف عملهم داخل الموانئ والتكفل بانشغالاتهم، وتوفير كافة الظروف الملائمة لمزاولة كان أخرها انجاز فضاءات محمية لصالح خياطي الشباك من أجل مزاولة نشاطهم.

وكشف الوزير من خلال زيارته لميناء الصيد ببلدية سيدي لخضر والذي يعاني من ترمل حوض الرسو أنه هنالك دراسة قائمة لتفادي تكرار المشكل، وفي هذا الصدد أضاف الوزير أنه ستكون عملية كاملة بمبلغ 130 مليار سنتيم للقضاء على مشكل ترمل الميناء لمدة 10 سنوات، كما أشار أنه خلال اليومين القادمين سيتم الإعلان عن انطلاق عملية صيد التونة الحمراء، وقد ارتفعت كمية التونة الحمراء بالجزائر بـ40 طن مقارنة بالسنة الفارطة، لتبلغ 2046 طن هذه السنة بمشاركة 34 سفينة.