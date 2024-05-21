طواف الجزائر الدولي .. تتويج جزائري

توج الدراج الجزائري، نسيم سعيدي، من فريق "مدار برو تيم" بدورة الجزائر للدراجات 2024 بعد تصدره الترتيب العام بزمن إجمالي قدر بـ30 سا، 49 د و31 ث.

وحل في المركز الثاني الهلوندي لارس كايدفليغ من فريق "يونيفار سيكلينغ تيم" بزمن 30 سا، 49 د و39 ثا، في ما حل كريستوف روجيي لاغان من جزر موريس في المرتبة الثالثة بزمن 30 سا، 51 د و12 ثا.

وكانت المرحلة العاشرة والأخيرة قد أجريت اليوم (عنابة - قالمة – عنابة، 148.5 كلم) تحت إشراف رئيس دائرة عنابة ورئيس الاتحادية الوطنية للدراجات خير الدين برباري بمشاركة 59 دراجا من 16 فريق.