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طواف الجزائر الدولي .. تتويج جزائري

21 ماي 2024 ()

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توج الدراج الجزائري، نسيم سعيدي، من فريق "مدار برو تيم" بدورة الجزائر للدراجات 2024 بعد تصدره الترتيب العام بزمن إجمالي قدر بـ30 سا، 49 د و31 ث.

وحل في المركز الثاني الهلوندي لارس كايدفليغ من فريق "يونيفار سيكلينغ تيم" بزمن  30 سا، 49 د و39 ثا، في ما حل كريستوف روجيي لاغان من جزر موريس في المرتبة الثالثة بزمن 30 سا، 51 د و12 ثا.

وكانت المرحلة العاشرة والأخيرة قد أجريت اليوم (عنابة - قالمة – عنابة، 148.5 كلم) تحت إشراف رئيس دائرة عنابة ورئيس الاتحادية الوطنية للدراجات خير الدين برباري بمشاركة 59 دراجا من 16 فريق.

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