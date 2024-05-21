بلعريبي يأمر باستكمال الأشغال

ترأس اليوم الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بمقر الوزارة، اجتماعا تقنيا خاصا بعملية التوزيع الكبرى المبرمجة في 05 جويلية المقبل.

الاجتماع حضره كل من الإطارات المركزية للوزارة و رئيس مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة "عدل"، وأيضا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات التالية: البليدة، البويرة، تيزي وزو، وهران، بومرداس وتيبازة بالإضافة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لكن من حسين داي، بئر مراد رايس والدار البيضاء بالنسبة لولاية الجزائر.

في مستهل الاجتماع قدم كل من المدير العام للسكن على مستوى الوزارة ورئيس مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة "عدل" حصيلة السكنات الاجتماعية التي سيتم استكمال أشغالها من طرف 60 ديوان للترقية والتسيير العقاري وهذا بغية توزيعها في 05 جويلية المقبل.

الوزير أمر باستكمال كل المشاريع التي تعدت نسبة أشغالها 85% وهذا قبل 05 جويلية المقبل. وقد صرح الوزير خلال الاجتماع أن تظافر الجهود سيمكن من رفع عتبة التطلعات وتحقيق أهداف تعكس مدى التجنيد لمختلف الإطارات في استكمال مختلف المشاريع والصيغ السكنية.

هذا وقد تم تسليط الضوء على كل المشاريع قيد الإنجاز من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المذكورة، حيث عرض كل مدير مدى تقدم كل مشاريعه سواء بصور أو فيديوهات حتى تتسنى المعاينة الدقيقة للمشروع.

ب.وسيم