هذه تفاصيل نقل الحجاج عبر طائرات الجوية الجزائرية

كشف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية حمزة بن حمودة، اليوم، عن برمجة 84 رحلة عبر 12 مطارا عبر الوطن بزيادة 3 مطارات (غرداية، باتنة، تلمسان) مقارنة بالسنة الماضية حيث تتوجه الرحلات الى مدينتي جدة والمدينة المنورة.

وقال المسؤول إنّ شركة الخطوط الجوية الجزائرية وضعت كل الإمكانات البشرية والمادية من أجل تجسيد توجيهات السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، خاصة في مسألة راحة الحجاج الميامين ونقلهم من الولايات الجنوبية لمطارات الإقلاع.

وذكر بأنّ الجوية الجزائرية خصصت، لهذا الغرض، طائرات ذات سعة كبيرة ليكون تنقل الحجاج بشكل مريح وأكثر سعة وسلامة، وعلى هذا الأساس فإنه من المبرمج نقل هذه السنة 20303 حاج في طائرات كبيرة الحجم بسعة 250 مقعد من طائرات الخطوط الجوية الجزائرية وأخرى تم استئجارها.

وأول رحلة عودة ستكون بتاريخ 20 جوان المقبل وكل الإجراءات التنظيمية لمواكبة شروط السلامة والأمن تم اتخاذها.

ومن ناحية أخرى، أشار المتحدث إلى أنّ عملية نقل الحجاج ليست عملية تجارية بل هي تفعيل لمشاركة الخطوط الجوية الجزائرية في بعدها المواطناتي، والديني والمجتمعي، مضيفا "عمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية واعون جيدا جميع الأبعاد المرتبطة بتنظيم الحج، وقد سهروا رفقة نظرائهم في الطيران الوطني للحج والعمرة على توفير كل ما يلزم لإنجاح العملية".

وأكد على تخصيص رقم أخضر (قيد التجريب) للاتصال المباشر بالجزائر من المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على أي معلومات متعلقة بعملية الحج من تواريخ الرحلات والإقلاع والوصول وكل الانشغالات التي قد تطرأ، وتسهيل عملية الاتصال بين الحجاج وأهاليهم، وسيكون هذا الرقم دائم ويتابع عملية العمرة فضلا عن الحج على مدار السنة