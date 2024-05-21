مكالمة هاتفية بين عطاف ونظيره الإيراني

أجرى وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف مساء اليوم، مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني المكلف للجمهورية الإسلامية الشقيقة علي باقري كني.

الوزير جدد تعازي الجزائر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثلما أعرب عن ذلك الرئيس عبد المجيد تبون، في رسالة المواساة التي بعث بها على إثر الحادث الأليم الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير_عبد اللهيان .

وكانت المكالمة مناسبة للوزير ليستذكر خصال الفقيد حسين أمير عبد اللهيان وما جمعهما من عمل حثيث وتشاور وثيق في سبيل تطوير العلاقات الثنائية ونصرة قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

وحسب بيان الوزارة، فإن الوزير عطاف أكد استعداده لمواصلة العمل مع المسؤول الجديد للدبلوماسية الإيرانية على ذات النهج بغية الرقي بالتعاون الثنائي إلى مصاف أرحب تستجيب لتطلعات وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.