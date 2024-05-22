الرابطة تنهي الجدل حول البرمجة

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة عن تعديلات جديدة على رزنامة الجولات والمباريات المتبقية من الموسم الكروي للرابطة الأولى المحترفة الحالي 2023/2024 والذي سينتهي على ضوئها في 15 جوان المقبل بعد أن كان مقررا أن يختتم في 7 من نفس الشهر، حسب تصريح لرئيس اللجنة المسيرة المؤقتة للرابطة أمين مسلوق في وقت سابق.

وتجاوبت الرابطة مع طلب عدد من أندية المحترف الأول وبشكل خاص فريق مولودية وهران التي ضغطت عبر تصريحات مسؤوليها من أجل برمجة المباريات المتأخرة المختلفة (بشكل خاص مباراة منافسها المباشر في صراع البقاء نجم بن عكنون) قبل إجراء الجولات الأخيرة من الموسم الكروي وعلى ضوء هذا كشفت الرابطة على موقعها الرسمي عن الرزنامة الجديدة والتي جاءت على النحو التالي:

الجولة 27: السبت 25 والأحد 26 ماي 2024

المباراة المتأخرة عن الجولة 23: اتحاد العاصمة – نجم بن عكنون: الخميس 30 ماي 2024.

المباراة المتأخرة عن الجولة 24 شباب قسنطينة - اتحاد العاصمة: الإثنين 3 جوان 2024.

الجولة 28: الجمعة 7 جوان 2024.

الجولة 29: الثلاثاء 11 جوان 2024.

الجولة 30: السبت 15 جوان 2024