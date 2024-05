Boughali prend part aux funérailles de Raisi

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Boughali, a participé sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux funérailles du président iranien décédé, Ibrahim Raisi, et de ses compagnons.

Les funérailles du défunt président iranien Ibrahim Raisi et de ses compagnons qui l'accompagnaient dans l'hélicoptère qui s'est écrasé ont eu lieu dans la salle de conférences de la capitale Téhéran en présence de dirigeants et de représentants de plusieurs pays.

L'agence Tasnim a rapporté que "les funérailles du martyr Raisi et de ses compagnons ont débuté en présence de 15 chefs d'État et hauts responsables et de 6 délégations de différents pays".

Parmi les participants, l'émir du Qatar, le leader national du Turkménistan, les présidents de la Tunisie, du Tadjikistan, les Premiers ministres de l'Irak, du Pakistan, d'Arménie et d'Azerbaïdjan, les présidents des parlements de l'Irak, de Russie, d'Algérie, d'Ouzbékistan, du Kazakhstan et du Liban.

Lundi matin, la présidence iranienne a annoncé la mort d'Ibrahim Raisi et de la délégation l'accompagnant suite au crash de leur hélicoptère lors de leur retour de la région de "Khaḍā Āfrīn" à la frontière avec l'Azerbaïdjan en direction de la ville de Tabriz.

Les villes de Tabriz, Téhéran et Qom ont connu hier mardi des funérailles populaires et officielles pour le défunt président et la délégation l'accompagnant avant leur inhumation.

Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a prié ce mercredi à l'Université de Téhéran sur la dépouille d'Ibrahim Raisi, ainsi que le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, l'imam de Tabriz Ayatollah Mohammad Ali Al-Hashemi, le gouverneur de l'Azerbaïdjan oriental Malek Rahmati, le chef de l'équipe de protection du président de la République Mehdi Mousavi, le pilote Taher Mostafavi, le copilote Mohsen Darianoush, et l'assistant technique du pilote Behrouz Ghadimi.