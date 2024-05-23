فتح مسابقة توظيف في هيئة عمومية

أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن إطلاق مسابقة توظيف على أساس الشهادة في عدة مناصب، تشمل مختلف التخصصات.

وتضمن الإعلان الذي تم نشره على موقع السلطة، أن مسابقة التوظيف تشمل 08 مناصب مهندس دولة في تخصص الاعلام الآلي، و15 منصب متصرف، وكذا 10 مناصب تقني سامي في الإعلام الآلي ومنصب محاسب إداري رئيسي و03 مناصب كاتب مديرية.

كما نوّه الإعلان إلى أن مكان التعيين هو مقر السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالعاصمة.

ويتوجب على المترشحين المهتمين باجتياز المسابقة، أن يرسلوا ملفاتهم المتضمنة الوثائق التالية:

طلب خطي للمشاركة في المسابقة، (يتضمن العنوان الكامل ورقم هاتف المترشح)، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط المسار الدراسي، ظرفين بريديين (2) عليهما عنوان المترشح، شهادات العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح، مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، نسخة من وثيقة إثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية، وشهادة عائلية بالنسبة للمتزوجين.

كما ورد أيضا أن بطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح، والتي يتم سحبها من مقر السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أو تحميلها من الموقع الالكتروني anpdp.dz، أو تحميلها من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري WWW.DGFP.GOV.DZ.

في حين، يتعين على المترشحين الناجحين نهائيا، قبل تعيينهم في مناصبهم استكمال ملفاتهم الإدارية بكافة الوثائق والمتمثلة في شهادة السوابق العدلية (صحيفة رقم 3) سارية الصلاحية، شهادة الإقامة، شهادة الميلاد، شهادتان طبيتان عامة وصدرية، صورتان شمسيتان بخلفية بيضاء، شهادة الجنسية.

وفيما يتعلق بـ أجال التسجيلات وإيداع الملفات فقد تم تحديد آخر أجل للتسجيلات في مسابقة توظيف العمال الجدد بـ 15 يوم ابتداء من تاريخ صدور أول إشهار في الصحافة المكتوبة، على أن يتم إرسال أو إيداع ملفات الترشح على العنوان التالي: السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الكائن مقرها بـــ: 15 شارع عمر يحي شريف – حيدرة – الجزائر كما تم وضع ملاحظة هامة تمثلت في كون أن الملفات الناقصة أو الواردة خارج أجال التسجيلات لا تؤخذ بعين الاعتبار.