لقاء تشاوري بين عدة أحزاب

اجتمعت قيادات أحزاب حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، حركة البناء بمقر الأفالان لإعلان ميلاد لجنة مشتركة مساندة للعمل الحكومي.

وجاء في كلمة الأمين العام لحزب جبهة التحرير بن مبارك عبد "إني أعتبر هذا اللقاء لقاء تأسيسنا لتحالف سياسي بين تشكيلات سياسية تجمعها قواسم مشتركة، وأهداف واضحة ترمي إلى تحقيق إجماع وطني لحماية مصالح الشعب ومقدساته، وثوابته، والعمل على تعزيز كل المساعي الرامية إلى بناء جزائر قوية.

وأضاف " نتطلع جميعا إلى تعزيز الجبهة الداخلية للبلاد في ظرف دولي وإقليمي متأزم وفي أوضاع غير مستقرة تحيط ببلادنا من كل الجبهات، وضمن مساع خبيثة من بعض الأطراف لإسكات صوت الجزائر الصداح في المحافل الدولية ولاسيما على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن".

وبخصوص هذه الهيئة الجديدة قال " إن تحالفنا اليوم ليس ظرفيا متعلقا بالاستحقاق الرئاسي بل يمكن أن يمتد إلى ما بعد ذلك لاتخاذ مواقف في شتى المجالات السياسية القانونية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، ولا يهدف اساسا لإقصاء أي طرف بل هو يتكامل مع مواقف الفعاليات السياسية والاجتماعية الأخرى التي تعمل من جهتها ضمن رؤيتها لبناء جزائر جديدة قادرة على مواجهة الأوضاع المستجدة على الساحة السياسية الدولية".