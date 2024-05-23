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مجتمع

المدية: توقيف شخصين واسترجاع أزيد من مليار سنتيم

23 ماي 2024 ()

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تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية في ظرف قياسي وجيز لا يتعدى 36 ساعة من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 31 و 50 سنة مع استرجاع مليار و78 مليون سنتيم.

تعود حيثيات القضية اثر شكوى مقدمة من طرف الضحية مفادها تعرضه لسرقة مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية ليتم على الفور مباشرة عملية البحث والتحري التي أفضت إلى تحديد الاتجاه الذي سلكه المشتبه فيه على متن مركبة حيث تم توقيفه مع استرجاع المبلغ المالي المسروق وأجهزة كهرومنزلية سيارة من نوع مرسيدس مع توقيف المشتبه فيه الثاني الذي يعتبر شريكا في الجريمة وتقديمهما  أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري.

 

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