Hafiz et Rima Hassan dans le collimateur du lobby sioniste en France

La machine de propagande du lobby sioniste en France qui prend pour cible tout militant ou personne qui critique l’agression contre Gaza, a cette fois pris pour cible la militante palestinienne de gauche, Rima Hassan et le recteur de la mosquée Paris, l’algérien Chems-Eddine Hafiz.

Selon des plateformes numériques françaises, la présidente du "Comité du prix Gisèle Halimi", l’avocate franco-tunisienne Samia Maktouf, a informé les membres de sa décision d’exclure leur collègue l’avocat Chems-Eddine Hafiz. La décision est intervenue après la démission du réalisateur franco-israélien Elie Chouraqui, connu pour son soutien à l’occupation sioniste et pour ses crimes dans la bande de Gaza depuis plus de sept mois.

A noter que Gisèle Halimi, qui est décédée en 2020, était une avocate, militante féministe et écrivaine franco-tunisienne d’origine juive, connue pour sa défense des droits des femmes. Elle a été membre du Parlement français en 1981 et a été ambassadrice de France auprès de l’UNESCO.

La décision de Maktouf fait suite à la réception par le recteur de la mosquée de Paris de la candidate pour les prochaines européennes de la France Insoumise, Rima Hassan, une rencontre qui a provoqué l’ire des partis de droite, alliés des sionistes.

Hafiz a explicitement appelé à voter en faveur de la militante des droits de l’homme contre les candidats d’extrême droite Jordan Bardella et Marion Maréchal, petite-fille de Jean-Marie Le Pen. "Son combat pour les réfugiés est exemplaire", a déclaré Hafiz. L’invitée de la mosquée de Paris a, pour sa part, déclaré qu’elle avait "évoqué à l’occasion la mémoire des soldats musulmans tués pour la France".

Rima Hassan a déjà eu de vifs échanges avec Marion Maréchal-Le Pen sur les réseaux sociaux, au sujet des crimes sionistes, lui rappelant également le passé de son grand-père en Algérie et ses actes de torture contre les moudjahidines dans la guerre de libération.

La Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), avait pour rappel, a annulé, la semaine dernière, un accord de partenariat la liant à la mosquée de Paris depuis 2021 sur "la lutte contre la rhétorique et la propagande racistes et antisémites", après un article de Hafiz dans lequel il critiquait "l’alliance contre nature" entre les membres de la communauté juive et l’extrême droite européenne, exprimant sa consternation face à "la rhétorique et les actions extrémistes visant à monter les juifs et les musulmans les uns contre les autres".