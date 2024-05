Examens du BEM et du Baccalauréat: Les précisions de l’ONEC

Le Secrétaire général de l'Office national des examens et concours (ONEC), Mohamed Hadj Koula a déclaré que les examens du BEM et du Baccalauréat étaient «ordinaires à l'instar de tous les autres examens trimestriels et blancs», rassurant les candidats que les sujets choisis «seront puisés des cours dispensés dans les classes en présentiel tout au long de l'année scolaire».

Hadj Koula a indiqué que «les mêmes dispositions organisationnelles des années précédentes ont été maintenues, notamment le choix entre deux sujets pour chaque matière» et l'ouverture des centres d'examen une heure au moins avant le début des épreuves.

Le SG de l'ONEC a souligné l'impératif pour les candidats à ces deux examens de rejoindre les centres d'examen «au moins une demi-heure avant le début des épreuves et il leur est strictement interdit d'entrer ou de sortir après le début des épreuves et l'ouverture des enveloppes de sujets.

De même, les candidats ne peuvent quitter le centre d'examen qu'après la moitié du temps imparti à l'épreuve».

Entre autres mesures organisationnelles, le responsable a rappelé qu'il était interdit «de ramener avec soi tout moyen de communication et qu'une salle sera dédiée au dépôt des effets personnels», appelant les candidats à «respecter» ces mesures.

L'examen du BEM se déroulera du lundi 3 juin au mercredi 5 juin 2024, tandis que celui du baccalauréat aura lieu du dimanche 9 juin au jeudi 13 juin 2024.