Le nom du milliardaire sioniste Dan Gertler fait de nouveau l’actualité, après des rumeurs sur un possible assouplissement, par l’administration américaine, des sanctions qui pèsent sur lui.

Qui est Dan Gertler? un diamantaire qui a bâti sa fortune sur le commerce minier dans plusieurs pays africains, principalement au Congo démocratique sous l’ancien président Joseph Kabila, en échange, bien sûr, de pots-de-vin.

Il est aussi également descendant de sionistes d'origine roumaine, parmi les premiers à avoir émigré en Palestine en 1947. Son grand-père, puis son père, ont pris le contrôle du commerce des diamants en Israël, au point que la bourse des diamants israélienne porte aujourd'hui le nom de son grand-père.

Gertler s'est impliqué dans ce commerce en pillant les ressources du Congo en échange de pots-de-vin. Les autorités congolaises estiment que ses activités prédatrices dans les diamants et les mines ont coûté au trésor public au moins 3 milliards de dollars, probablement beaucoup plus.

Le département du Trésor américain a imposé, en 2017, des sanctions à son encontre et 30 de ses entreprises, l'empêchant ainsi de quitter le Congo. Dans un développement récent de cette affaire le département a annoncé un allègement des sanctions lui permettant de quitter le territoire congolais, en échange « officiellement » de l'arrêt de toutes ses activités au Congo, sans préciser à qui reviendraient ses biens et ses entreprises en République démocratique du Congo. Des activistes congolais ont dénoncé cette intention de l'administration américaine de s'en emparer.

En plus des diamants, Gertler faisait des affaires le commerce du cobalt, dont le Congo est l'un des plus grands producteurs mondiaux. Washington cherche à garantir son approvisionnement en cette matière, largement utilisée dans la fabrication de batteries et autres technologies d'énergie renouvelable, assurant ainsi sa transition énergétique.

En somme, les puissances mondiales, représentées par l'un des bras du sionisme et des États-Unis, concluent une fois de plus des accords au détriment des peuples opprimés.