وزير التجارة يمنع استيراد هذه المادة

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم من الطارف، عن قرار منع استيراد مادة الرصاص التي تستعمل في انتاج البطاريات، وكشف بأن الإنتاج السنوي في الجزائر من مادة الرصاص بلغ 2000 طن والذي تعادل قيمته للطن الواحد 400 دولار في عملية الاستيراد، موضحا بأن 3 مؤسسات خاصة و10 مؤسسات من القطاع العمومي تخصصت في هذا النوع من المادة.

وأشرف الوزير على عملية تصدير شحنة من الألواح الخشبية إلى الشقيقة تونس قدرها 772422 طن بقيمة 170 ألف أورو من مصنع لأحد الخواص بمنطقة النشاطات الصناعية والتجارية ببلدية الطارف، وهي الشحنة الثانية من نوعها المصدّرة إلى تونس خلال هذه السنة.

وأشرف الوزير في بداية زيارته اليوم لولاية الطارف على افتتاح الطبعة الأولى لصالون المنتوج الجزائري بالقاعة المتعددة الرياضات بمشاركة 51 عارضا من 15 ولاية، إضافة إلى مشاركة ممثلين من تونس وليبيا. وبجامعة الشادلي بن جديد التقى الوزير مع المتعاملين الاقتصاديين لولايتي الطارف وعنابة واستمع لمختلف انشغالاتهم.

وختم الطيب زيتوني زيارته لولاية الطارف بمعاينة لمصنع تحويل وتصبير الطماطم الصناعية والمشروبات الغازية ببلدية الشط.