Entretiens élargis entre le président Tebboune et le Premier ministre slovène

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu, lundi au siège de la Présidence de la République, avec le Premier ministre de la République de Slovénie, Robert Golob, des entretiens élargis aux membres des délégations des deux pays.

Le président de la République s'était auparavant entretenu, en tête à tête, avec le Premier ministre slovène, qui effectue une visite officielle en Algérie.

En parallèle, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, s'est entretenu avec le ministre slovène de l'Environnement, du Climat et de l'Energie, Bojan Kumer.

Le conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Said, a, quant à lui, eu des entretiens avec la conseillère chargée de la communication au Cabinet du Premier ministre slovène, Petra Arsic.

De son côté, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounès Magramane, s'est entretenu avec la Secrétaire générale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la Slovénie.