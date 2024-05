Une personne non identifiée a été retrouvée morte sous un poteau électrique à haute tension, dans un quartier à Relizane, près des champs d'orangers et d'oliviers.

Les autorités locales ont agi rapidement et transféré la victime vers la morgue de l'hôpital Mohammed Boudiaf.

Les enquêtes sont en cours pour identifier la victime et en déterminer les circonstances de sa mort.