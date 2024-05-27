أول تعليق مصري على حادث رفح

أعلن الجيش المصري استشهاد أحد أفراد حرس الحدود في إطلاق نار على الحدود مع الكيان الصهيوني.

وقال المتحدث العسكري المصري إن القوات المسلحة "تجرى تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

وكان المتحدث باسم الجيش الصهيوني قد قال عبر حسابه على منصة إكس: "قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجري التحقيق في هذا الموضوع. كما يجرى التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن".

وسيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي هذا الشهر بينما كثف هجومه العسكري في المنطقة، وهو ما أثار انتقادا من مصر.