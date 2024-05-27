إعلان هام لـ"توسيالي الجزائر"

أعلنت شركة توسيالي الجزائر، اليوم الإثنين، بداية إنتاج الصفائح الحديدية في مصنعها للحديد والصلب بوهران وذلك ابتداء من شهر ماي الحالي.

وجاء في بيان الشركة: "بصفتنا شركة توسيالي الجزائر، يسعدنا الإعلان عن بدء تشغيل مصنعنا لإنتاج الصفائح الحديدية في الجزائر اعتبارًا من ماي 2024. وبهذه الخطوة، لقد تم إطلاق المرحلة الأولى من هذا الاستثمار".

واضاف ذات البيان: "مع هذا الاستثمار الجديد، ستلبي توسيالي الجزائر احتياجات الجزائر من الصلب المسطح بالكامل من خلال الإنتاج المحلي وستقدم مساهمة كبيرة في تكامل الصناعة الجزائرية وزيادة عائدات التصدير خارج قطاع المحروقات".

وتعتبر هذه الخطوة جد هامة باعتبار أن الحديد المسطح يدخل في تصنيع مجموعة كبيرة من المنتوجات منها الأجهزة الكهرومنزلية، صناعة السفن، تجهيزات فلاحية وبعض مكونات السيارة وغيرها.