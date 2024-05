Tosyali Algérie inaugure son usine de production d'acier plat à Oran

Tosyali Algérie a annoncé ce lundi la mise en service de son usine de production d'acier plat à Oran, à partir du mois de mai en cours.

« Tosyali Algérie a l'immense honneur d'annoncer la mise en service de son usine de production d'acier plat en mai 2024 », lit-on dans le communiqué de Tosyali.

« De cette manière, la première phase de ce nouvel investissement a été mise en marche.

Tosyali Algérie répondra pleinement aux besoins nationaux en acier plat et deviendra également un exportateur de ce matériau. Ainsi, la contribution de Tosyali Algérie à l'intégration industrielle de l'Algérie et à l'augmentation des revenus d'exportation hors hydrocarbures sera significative », poursuit le communiqué.

Cet investissement marque une étape importante puisque l'acier plat est utilisé dans la fabrication d'une large gamme de produits, notamment, les appareils électroménagers, la construction navale, les équipements agricoles et certains composants automobiles, entre autres.