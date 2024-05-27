سوناطراك تعزز تواجدها في السوق السلوفينية

أكدت سوناطراك أن التوقيع على اتفاقية مع الشركة السلوفينية جيوبلين، اليوم الإثنين تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والوزير الأول السلوفيني وروبرت غولوب، سيعزز تواجد الشركة العمومية في سوق هذا البلد المتوسطي.

وحسب بيان سوناطراك فإن هذه الاتفاقية التي تم التفاوض بشأنها في إطار عقد لشراء وبيع الغاز الطبيعي يربط بين الشركتين، تتعلق بزيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم نقلها إلى سلوفينيا عبر خط أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا. وبهذا فإن هذه الاتفاقية تشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط الطاقوية بين الجزائر وسلوفينيا.

ةاضاف بيان سوناطراك: "تجدر الإشارة إلى أن سوناطراك تعزز، بموجب هذه الاتفاقية، موقعها في السوق السلوفينية، في ذات الوقت الذي تستجيب فيه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية".

"إن هذا التعاون لا يعزز حضور الجزائر على الساحة الطاقوية الدولية، فحسب، بل يشهد أيضًا على التزامها بتوسيع مواضيع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستوى أكثر تقدمًا"، يختم البيان.