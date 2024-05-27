بيان بخصوص عملية التسجيل في السنة أولى ابتدائي

دعت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، الأولياء الذين سجّلوا أبناءهم في السنة أولى ابتدائي إلى استخراج وصل تأكيد طلب التسجيل في الفترة الممتدة من 06 إلى 15 جوان 2024.

وجاء في بيان الوزارة: "تحسبا لانتهاء فترة التسجيلات في السنة الأولى ابتدائي يوم الجمعة 31 ماي الجاري (منتصف الليل)، والتي تتم حصريا عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية تُعلم وزارة التربية الوطنية جميع الأولياء الذين سجّلوا أبناءهم، أنه يتعين عليهم استخراج وصل تأكيد طلب التسجيل في الفترة الممتدة من 06 إلى 15 جوان 2024، عبر حساباتهم على الفضاء المخصص لهم ضمن ذات النظام المعلوماتي من خلال الرابط : https://awlyaa.education.dz كما يتعين عليهم أيضا الاحتفاظ بهذا الوصل تحسبا للمراحل المتبقية".