Communiqué important du ministère de l’Education Nationale

Le ministère de l'Éducation nationale a appelé, ce lundi, les parents ayant inscrit leurs enfants en première année primaire à extraire le reçu de confirmation de l'inscription pendant la période allant du 6 au 15 juin 2024.

"En prévision de la fin de la période d'inscription en première année primaire, le vendredi 31 mai (à minuit), effectuée exclusivement via le système informatique du secteur de l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale informe tous les parents qui ont inscrit leurs enfants qu'ils doivent extraire le reçu de confirmation de l'inscription pendant la période allant du 6 au 15 juin 2024, via leurs comptes sur l'espace qui leur est dédié dans le même système informatique, via le lien : https://awlyaa.education.dz », lit-on dans le communiqué du Ministère de l’Education Nationale.

" Ils doivent, également, conserver ce reçu en prévision des étapes restantes", conclut le communiqué.