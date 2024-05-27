مجزرة رفح .. تحرك جزائري في مجلس الأمن

دعت الجزائر إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة وطارئة لمجلس الأمن غداً بشأن مجزرة رفح، وفق ما نقل التلفزيون العمومي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الإثنين أن حصيلة ضحايا الضربة الصهيونية التي استهدفت الليلة الماضية مخيما للنازحين في مدينة رفح قد ارتفعت إلى 45 شهيدا وإصابة عشرات آخرين.

وتواصلت الإدانات الدولية المنددة بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة والتي كان أغلب ضحاياها نساء وأطفال.

واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على الدعوة لعقد اجتماع مع الكيان الصهيوني لكي يفسر عملياته العسكرية في إطار هجومه على رفح، رغم قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف هذه الهجمات، وفق مسؤول السياسية الخارجية للتكتل جوزيب بوريل.