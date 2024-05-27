احتفالية زكري الطريفة تصنع الحدث(فيديو)

صنع المدرب الجزائري نورد الدين زكري الحدث في الدوري السعودي، اليوم الإثنين، بعدما نجح في إنقاذ نادي الأخدود من السقوط في الجولة الـ34 والأخيرة.

وتمكن أشبال زكري من الظفر بثلاث نقاط من ذهب، خارج القواعد، أمام أحد المنافسين المباشرين، نادي الطائي، بهدفين دون مقابل، ما جعلهم ينهون الموسم في المركز الـ15 برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن أول النازلين (أبها، 32 نقطة).

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الاحتفالية المميزة لزكري مباشرة بعد نهاية المقابلة، وأظهر فيديو مصور المدرب الجزائري وهو يهرول مسرعا وفرحا بطريقة طريفة داخل أرضية الملعب، حيث نالت اللقطة تفاعلا كبيرا على الشبكة العنكبوتية.

والتحق زكري بالأخدود شهر أفريل الماضي عندما كان النادي يحتل المركز الـ16 برصيد 24 نقطة بعد مرور 27 جولة، ونجح في مهمة إبقاء النادي في دوري الأضواء، وهذه ليست المرة الأولى التي يتمكن التقني الجزائري من إنقاذ ناد من السقوط في الدوري السعودي حيث قاد نادي ضمك للبقاء في دوري المحترفين، موسم 2020-2021 بعد أن كان قريبا من الهبوط حتى الجولة الأخيرة.