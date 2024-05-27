ميدالية برونزية تاريخية للجزائر

أحرز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لمبتوري الأطراف، الميدالية البرونزية في كأس أمم إفريقيا، الجارية بالقاهرة (مصر)، عقب فوزه اليوم الاثنين، على نظيره النيجيري بنتيجة 3-1 في المباراة الترتيبية للمركز الثالث.

فبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي مع تضييع لاعب المنتخب الوطني، رؤوف أوشان، لركلة جزاء، تمكن المنافس النيجيري من افتتاح باب التسجيل عبر اللاعب عيسى يوسف خلال مجريات الشوط الثاني (د28).

وتمكن المنتخب الوطني من تعديل الكفة بفضل اللاعب رؤوف أوشان (د32)، قبل أن يهدي مواطنه لطفي بلقايد كرة الهدف الثاني (د41). وأضاف ''الخضر'' الهدف الثالث عبر اللاعب أبوبكر زايدي في الدقيقة ال49.

وبتأهله لكأس العالم 2026 وإحرازه للميدالية البرونزية في الموعد القاري، يكون المنتخب الوطني قد حقق ''انجازا تاريخيا''، باعتبار أن الفريق حديث النشأة.

وتعد مشاركة المنتخب الوطني في الموعد القاري، الأولى من نوعها.