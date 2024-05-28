دولة أوروبية أخرى في طريق الاعتراف بفلسطين

أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، اليوم الثلاثاء، أنّ حكومة بلاده ستناقش هذا الخميس تحويل ملف الاعتراف بدولة فلسطين إلى البرلمان للتصديق عليه. ويأتي الانضمام المرتقب لسلوفينيا إلى مسار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وسط توقعات باعتراف مماثل لكل من بريطانيا وأستراليا ومالطا.

ويدخل اعتراف مدريد ودبلن وأوسلو بدولة فلسطين رسمياً حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، في قرار أثار غضب الكيان الصهيوني

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إنّ اعتراف بلاده بدولة فلسطينية مستقلة خطوة تاريخية تتيح لفلسطين والكيان تحقيق السلام. وفي مؤتمر صحفي بمدريد، أوعز أنّ اعتماد القرار يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، مضيفاً: "إسبانيا لن تعترف بأي تغيير لحدود عام 1967"،

كما شدّد على أنّ المسار الوحيد للسلام هو حلّ الدولتين. وقال سانشيز أيضا إن بلاده ستعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام، كما دعا رئيس الوزراء الإسباني إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى، وأشار إلى أنّ الأولوية الآن هي لوضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة، داعياً إلى فتح المعابر.