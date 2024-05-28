هذا عدد الحجاج الذين يصلون اليوم إلى البقاع المقدسة

بلغ مجموع الحجاج الجزائريين الذين حطّوا الرحال بالبقاع المقدسة، لأداء مناسك الحج لموسم 2024، 1621 حاجا وحاجة، وذلك منذ انطلاق أولى الرحلات بتاريخ 20 ماي المنصرم.

ومن جهته، كشف مساعد رئيس مركز مكة مكلف بالاستقبال والإسكان والترحيل، يوسف بارود، أنه يرتقب اليوم الثلاثاء، وصول 5 رحلات جديدة، إلى مكة المكرّمة على متنها 1288 حاجا وحاجة، كما ينتظر أن تصل أول وفود الوكالات السياحية من منفذ المدينة المنورة.

وطمأن بارود، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن عملية الاستقبال تتم في أحسن الظروف، مؤكدا استفادة الحجاج من خدمات النقل والإسكان والإعاشة والخدمات الطبية وخدمات الإرشاد الديني.

وبالإضافة إلى ذلك، يتحصل حجاج بيت الله الحرام على بطاقة "نسك" الإلكترونية، وهي بمثابة بطاقة هوية للحاج الجزائري في السعودية تحمل كل المعلومات المتعلقة به كصورته ورقم جواز سفره ورقم تأشيرته، تفعّل بمجرد دخوله أراضي المملكة.

وتكفل بطاقة "نسك"، كل حقوق الحاج الجزائري، على غرار حق الدخول والخروج من المخيمات الجزائرية في منى وعرفات، فيما تمنع لغير حاملها هذا الحق تفاديا لاختراق المخيم من قبل أجانب وتفاديا لظاهرة التكديس.

للإشارة سيصل عدد الحجاج الذين سيتم استقبالهم في مكة المكرمة هذا الموسم إلى 41300 حاج، وسيستقبل الديوان الوطني للحج والعمرة 23200 حاج، فيما تستقبل الوكالات السياحية 17200 حاج.

وستتواصل عملية نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من 12 مطارا وطنيا عبر 146 رحلة منها 88 تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.