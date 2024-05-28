عملية تصدير جديدة نحو الولايات المتحدة الأمريكية

تتوجه اليوم الثلاثاء، شحنة جديدة من مادة الإسمنت المنتج من طرف مؤسسة "سيلاس"، للتصدير نحو الولايات المتحدة الأمريكية، انطلاقا من ميناء عنابة.

وبإشرافه على العملية، استمع وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة والي عنابة، إلى عرض مفصل حول عملية تصدير شحنة الإسمنت الجديدة هذه، والمقدرة بـ 46 ألف طن.

وقال زيتوني، حسب ما أوضحه بيان لذات الدائرة الوزارية، أن هذه العملية تأتي ضمن خطة استراتيجية لتعزيز حجم الصادرات الجزائرية في قطاع مواد البناء.

كما أشار الوزير، إلى أن مؤسسة "سيلاس" تعد من بين الشركات الرائدة في هذا المجال، بفضل استثماراتها المستمرة في تطوير الإنتاج وتحسين الجودة.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الحكومة الجزائرية تضع على رأس أولوياتها تعزيز القطاع الصناعي وتطوير قدراته التصديرية.