الجزائر تضمن التلقيح لأكثر من 13جنسية أجنبية

أشاد وزير الصحة عبد الحق سايحي، بجميع المناهج والبرامج التي اعتمدتها الجزائر في سبيل تطوير المنظومة الصحية والتي خطت خطوات كبيرة .

وأوضح سايحي في كلمة له خلال مشاركته اليوم ، بقصر الأمم المتحدة بجنيف في أشغال الدورة السابعة والسبعين (77) للمنظمة العالمية الصحة، أن الجزائر وفرت التلقيح والتطعيم عند الأطفال بنسبة 100 بالمائة بالإضافة إلى تحديد الفئات التي تحتاج إلى متابعة صحية،

وأشار الوزير إلى أن الجزائر تضمن أيضا التلقيح لأكثر من 13جنسية أجنبية على مستوى حدودها وذلك في إطار التعاون والتكافل في القارة الإفريقية.

وتحدث الوزير عن طموح الجزائر في الحصول على دعم المنظمة العالمية للصحة في تعزيز كفاءاتها وطاقاتها في هذا المجال وذلك ضمن برنامج التلقيح 2030 وفي إطار برنامج تطور الأمن الصحي الذي تعتمده الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

وتطرق الوزير في كلمته، أمام المشاركين في الجمعية العامة السابعة والسبعين للمنظمة العالمية للصحة إلى الاستراتيجية الفعالة التي اعتمدتها الجزائر للرقي بمنظومتها الصحية من خلال جعل المريض محور كل إصلاح للمنظومة الصحية مع توسيع التغطية الصحية الجوارية بالخصوص وتعميمها، مستشهدا بعملية الترقية التي عرفتها الكثير من الوحدات الصحية وتقريبها من الساكنة خارج المدن الكبرى والتجمعات السكانية وذلك ضمن برنامج التكفل بالمريض PAM الذي يحتوي على 28 هدفا و 143 نشاطا صحيا محدد زمنيا.