L'étau se resserre autour de l'armée d'occupation

La confrontation entre la résistance et l'entité sioniste prend une tournure de plus en plus complexe, à la fois sur le plan militaire et politique, depuis l'annonce par la résistance samedi dernier de la capture de soldats et des bombardements sur Tel Aviv. Ces développements remarquables mettent une pression significative sur la direction de l'entité occupante, encore plus que ce que le 7 octobre, des réactions politiques et militaires de la part de l'entité, y compris le massacre de Rafah étaient prévisibles.

Ces deux événements ; la capture des soldats et les bombardements sur Tel Aviv, expliquent le massacre sanglant commis par l'armée des gangs contre les civils palestiniens à Rafah, et laissent présager d'autres réactions de l'entité, d'autant plus que le succès de la résistance dans l'exécution de ses récentes opérations signifie qu'elle est en train de changer les règles du jeu de la simple résistance à l’offensive direct sur le terrain, la poussant ainsi dans une situation d'incertitude. Les premières indications de cet engrenage incluent l'appel d'un officier sioniste aux soldats à se rebeller contre le commandement militaire, en plus des développements internes de la société sioniste qui tombe progressivement sous l'influence d'une guerre médiatique menée par la résistance, et qui réagit fortement aux développements qui ne sont pas favorables au dossier du retour des prisonniers.

Il est a noté, dans ce contexte, que les manifestations de milliers de sionistes et de colons contre le gouvernement pour demander la conclusion d'un accord sur les prisonniers, sont étroitement lié à l'annonce par la résistance de la capture de nouveaux soldats israéliens dans la bande de Gaza. Les manifestants ont demandé la démission de Benjamin Netanyahu, qu'ils accusent de prolonger la guerre à Gaza pour obtenir des gains politiques personnels.

Avant l'annonce par les Brigades Al-Qassam de la capture de soldats et des bombardements sur Tel Aviv, la résistance avait infligé un autre revers aux dirigeants de l'armée de l'entité, en diffusant une vidéo sur le sort du commandant de la brigade du Sud dans la bande de Gaza et l'un des principaux commandants de l'armée occupante, que la direction de l'armée avait annoncé comme enterré et avait informé sa famille, ce qui a provoqué une attaque de la part de la société sioniste, en particulier des familles des prisonniers, contre le gouvernement israélien pour son incapacité à conclure un accord avec le Hamas et à récupérer les prisonniers.

Les nombreux rapports et analyses militaires dans l'entité sioniste indiquent que la capacité de la résistance à repousser et à riposter depuis huit mois constitue en soi un mystère que les dirigeants de l'entité peinent à expliquer de manière objective, et pour laquelle ils n'ont pas encore trouvé de solution sur le plan militaire et logistique.

En particulier, alors que Gaza est assiégée, ce qui s'est passé depuis vendredi dernier, avec l'annonce par la résistance de la capture de soldats et de leur équipement, a été en soi un choc sévère pour les dirigeants politiques et militaires de l'entité. La résistance n'a pas laissé l'ennemi récupérer ses soldats disparus, mais elle l'a également surpris en bombardant Tel Aviv avec une salve de roquettes, poussant un ancien chef du Mossad à sortir de son silence et à déclarer que l'entité ne serait pas en mesure de détruire la résistance et qu'il croyait toujours que le Hamas et les factions étaient capables d'atteindre Tel Aviv.

Il est évident que plus la résistance porte un de coups à l'entité sioniste la rendant plus vulnérable, plus elle inflige de défaites à ses soldats et affaiblit son armée qui peine à réaliser ne serait-ce que le quart de ses objectifs, plus elle se venge sur les civils de Gaza, et plus la résistance utilise ses armes pour briser l'orgueil de ses ennemis, plus l’occupation entre dans une frénésie meurtrière et crée un isolement qui ne fait qu'attiser encore plus de haine contre elle. Ces pratiques rappellent celles utilisées par la France coloniale dans les villes et villages d'Algérie après chaque opération réussie des moudjahidines.

Certaines évaluations politiques considèrent désormais que le gouvernement actuel imprudent de Netanyahu, qui a perdu tous ses paris au profit de la cause palestinienne politiquement et de la résistance sur le terrain, car il ne propose aucune solution pour résoudre la crise politique et militaire est une aubaine pour la cause palestinienne. Tout ce que fait le gouvernement de Netanyahu attise la haine des peuples du monde contre l'entité sioniste et renforce en retour la cause palestinienne juste. De plus, aucun gouvernement n’a resserré l'étau autour du cou de l’entité sioniste que ce gouvernement fou et imprudent, puisqu’en plus de son échec à démanteler la résistance et à détruire son infrastructure, il ne peut cacher son incapacité à réaliser les objectifs de cette guerre, en particulier en ce qui concerne la libération de ses prisonniers.