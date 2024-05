Un nouveau pays s'apprête à reconnaitre l'état de Palestine

Le Premier ministre slovène, Robert Golob, a annoncé aujourd'hui mardi que son gouvernement examinera jeudi de la présentation du dossier de reconnaissance de l'État de Palestine au Parlement pour ratification. L'adhésion prévue de la Slovénie à la voie de la reconnaissance internationale de l'État de Palestine survient au moment où d’autres pays à tels que le Royaume-Uni, l'Australie et Malte devraient à leur tour reconnaitre l’Etat de Palestine.

La reconnaissance officielle de l'État de Palestine par Madrid, Dublin et Oslo entre en vigueur aujourd'hui mardi, une décision qui a suscité la colère de l'entité sioniste.

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a déclaré que la reconnaissance par son pays d'un État palestinien indépendant est une étape historique permettant à la Palestine et à l'entité de parvenir à la paix. Lors d'une conférence de presse à Madrid, il a ordonné que l'adoption de la décision soit conforme aux résolutions des Nations unies et ne vise aucune partie, ajoutant : "L'Espagne ne reconnaîtra aucun changement des frontières de 1967." Il a également insisté sur le fait que la seule voie vers la paix est la solution à deux États. Sanchez a également déclaré que son pays travaillera avec les pays arabes pour organiser une conférence de paix, appelant à un cessez-le-feu permanent à Gaza, à l'acheminement de l'aide humanitaire et à la libération des prisonniers. Il a souligné que la priorité actuelle est de mettre fin à la crise sans précédent à Gaza, appelant à l'ouverture des passages frontaliers.