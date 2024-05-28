تقنية "ذكية" للكشف عن تسرّبات المياه

أجرت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، تجربة جديدة ناجحة وصفتها بـ "الثورية"، لتقنية حديثة تسمى "الكرة الذكية"، للكشف عن التسرّبات وتشخيص شبكات المياه والتطهير.

وتتمثل هذه التقنية المستحدثة بالتعاون مع مجمع سانسوس الجزائر، في إدخال كرة مزودة بجهاز استشعار صوتي فائق الدقة داخل شبكات المياه المختلفة، بحيث يمكن لهذا الجهاز الاستشعاري الذكي اكتشاف الجيوب المائية والتسربات بسرعة وكفاءة، ويعد حلّا مثاليا للمساعدة في الحد من تسرّبات المياه الصالحة للشرب، والتي تعتبر من أولويات شركة سيال.

ومن جهته، أفاد المدير العام لشركة سيال، إلياس ميهوبي، "نحن فخورون بنجاح هذه التجربة التي تظهر التزامنا بتبني أحدث التقنيات لتحسين كفاءة شبكاتنا وخدماتنا"، يقول مؤكدا "ستساعدنا الكرة الذكية على اكتشاف التسربات وإصلاحها في وقت مبكر، مما يقلل من فقدان المياه ويعزز استدامة إمداداتنا المائية."

وبدوره، علق المسؤول التجاري لمجمع "سانسوس"، عبد الرزاق عبد الستار، "تمثل الكرة الذكية تقدما كبيرا في مجال إدارة البنية التحتية للمياه، وسنواصل العمل عن كثب مع شريكنا سيال لضمان استفادة المواطنين من فوائد هذه التقنية الثورية."

تجربة ميدانية ناجحة

وأجريت التجربة الميدانية، حسب المعلومات المقدمة لـ "الخبر"، في بلدية أولاد فايت، حيث تم إطلاق الكرة الذكية في قناة توزيع رئيسية بقطر 800 ملم وتمتد لمسافة 3.7 كيلومتر، تزود 08 توصيلات رئيسية موجهة نحو المجمعات السكنية الجديدة في هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.

وقبل إطلاق التجربة، اتخذت فرق سيال إجراءات أولية مهمة لضمان سيرها السلس، بما في ذلك إجراء بعض التعديلات على الصمامات، ومراقبة مستوى الخزان الرئيسي في الوقت الفعلي، وضبط معدل التدفق والضغط في الشبكة بشكل مستمر خلال العملية.

وبعد الضبط الكامل لجميع المتطلبات، نجحت فرق سيال وسانسوس في استكمال عملية تشخيص الجزء المحدّد من القناة في غضون ثلاث ساعات، واسترجاع الكرة الذكية بنجاح من شبكة توزيع المياه.

نحو خدمة عمومية أفضل

وتعتبر "سيال" هذه التجربة الرائدة دليلا على التزام الأخيرة المستمر بترقية الخدمة العمومية للمياه والتطهير، وسعيها للحفاظ على الموارد المائية الحيوية، واستدامتها للأجيال القادمة.