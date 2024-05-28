"استثناء في الإعلان عن قائمة "الخضر

سينشط الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بعد غد الخميس بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات محمد صلاح التابعة لملعب نيلسون مانديلا سيعلن خلالها - استثناء - عن قائمة اللاعبين المستدعين للمعسكر المقبل للمنتخب الوطني.

ويستعد المنتخب الوطني للدخول في تربص مغلق في الفترة ما بين 3 و11 جوان المقبل تتخلله مواجهتين أمام منتخب غينيا بملعب نيلسون مانديلا (6 جوان)، قبل التنقل إلى كامبالا لمواجهة منتخب أوغندا (10 جوان).

وجرت العادة أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية لـ "الخضر" قبل موعد عقد المؤتمر الصحفي للناخب الوطني سواء السابق أو الحالي وبررت بعض المصادر هذا التغيير (تأجيل الإعلان عن القائمة لغاية المؤتمر الصحفي) بالتسريبات التي سبقت الإعلان عن قائمة التربص السابق الأول بالنسبة لبيتكوفيتش.