سوناطراك تسلم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى كرواتيا

سلمت شركة سوناطراك أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى كرواتيا، وذلك على مستوى المحطة العائمة لإعادة تحويل الغاز إلى حالته الطبيعية في كرك (KRK) بتاريخ 22 ماي 2024.

وأوضح بيان الشركة، اليوم الثلاثاء، إن هذه الشحنة، التي تم شحنها انطلاقا من مركب التمييع GL3Z ببطيوة (الجزائر) وتم تسليمها عن طريق ناقلة الغاز "الوقارتة"، المملوكة لشركة سوناطراك، هي ثمرة تعاون وثيق مع الأطراف المعنية في كرواتيا منذ بدء تشغيل هذه المحطة في عام 2021 بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإنجازها.

وأضاف البيان، أنه سيتم نقل جزء من الغاز المسال المعاد تحويله إلى حالته الغازية إلى المجر عبر الشبكة الغازية الكرواتية، مما يسمح لسوناطراك، ولأول مرة، من تزويد هذين البلدين بالغاز الطبيعي.

وأشار ذات البيان الى أن سوناطراك تعتزم زيادة صادراتها إلى هذه المنطقة، بما يعزز دورها المحوري في ضمان أمن الإمدادات لأوروبا.