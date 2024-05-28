رفع العلم الفلسطيني داخل البرلمان الفرنسي

رفع النائب عن حزب فرنسا الأبية، سيباستيان ديلوغو، علما فلسطينيا، اليوم الثلاثاء، في الجمعية الوطنية خلال سؤال إلى الحكومة حول الوضع في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعليق الجلسة.

ودانت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه النائبة عن المعسكر الرئاسي، ما وصفته بأنه سلوك "غير مقبول" وأعلنت أنها تدعو إلى اجتماع "لدرس قضية ديلوغو".

ودعا منتخبون مدافعون عن البيئة ونواب من حركة "فرنسا الأبية"، الحكومة إلى اتخاذ موقف أكثر حزما في مواجهة القصف الصهيوني في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واعتبر النائب ديلوغو أن رد رئيس الوزراء على النائبة "سيريل شاتلان" بشأن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، ثم رد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية فرانك ريشتر على النائبة "ألما دوفور"، "غير مرضي"؛ لذلك قام برفع العلم الفلسطيني أثناء الجلسة؛ وهو تصرف محظور بموجب لوائح مجلس النواب.

وتدخل أحد أفراد الأمن وأخذ العلم من النائب، بينما علقت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيت الجلسة.

وعند خروجه من القاعة، قال النائب ديلوغو "قمت برفع العلم داخل أكبر مؤسسة فرنسية لأنه بينما نتحدث، هناك أطفال يُذبحون بالأسلحة الفرنسية".

وأضاف أنه لا يهمه إطلاقا الحكم الذي ستصدره رئيسة الجمعية الوطنية بحقه، بل سيكون بمثابة وسام بالنسبة له إذا نال عقوبة، ومصدر فخر.

هذا وقرر مكتب الجمعية العامة، بعد تصويت الأعضاء، استبعاد النائب من حضور الجمعية الوطنية لمدة 15 يوما.