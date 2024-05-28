ترجي مستغانم في القسم الأول بعد سنوات عجاف

رسم ترجي مستغانم، اليوم الثلاثاء، صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى، بعد فوزه على الضيف، جمعية وهران (4-0)، في الجولة الـ29 من الرابطة الثانية (مجموعة وسط غرب).

رفع أشبال المدرب بن دريس رصيدهم إلى النقطة الـ72 بفارق 8 نقاط عن الملاحق، رائد القبة الذي انهزم في بوفاريك أمام الوداد المحلي (1-2)، ليضمن الترجي بذلك المحافظة على الصدارة بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة وبالتالي تحقيق الصعود رسميا عن مجموعة وسط غرب.

وبهذا يعود "الحواتة" إلى دوري الأضواء بعد 25 سنة من المعاناة في الأقسام السفلى، ليرافق أولمبي آقبو الذي اقتطع ورقة الصعود عن مجموعة وسط شرق لأول مرة في تاريخه.

ونغص حادث سقوط 4 مناصرين من المدرجات، ووفاة أحدهم، من الفرحة الكبيرة لأنصار الترجي، حيث دعا بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تأجيل أفراح الصعود إلى وقت لاحق.