"جيلي الجزائر": تسليم 14 ألف سيارة وهذا تاريخ الشحنات المقبلة

أكد مدير التسويق والاتصال بشركة "جيلي الجزائر"، مهدي كاوة، تسليم كميات معتبرة من السيارات للزبائن منذ شهر فيفري المنصرم، وهو تاريخ دخول أول باخرة محملة بالمركبات، وقال إنّ 14 ألف سيارة "جيلي" توجد حاليا في الطرقات الجزائرية.

واعتبر المتحدث، في تصريح لـ "الخبر" أنّ هذه الأرقام المسجّلة تترجم رضا الزبائن عن جودة هذه المركبات وأنّ نوعية السيارات والخدمة المقدمة لهم تفوق التوقعات، من منطلق أنه تم بيع وتسويق 38 ألف و200 مركبة من إجمالي 39 ألف مركبة ضمن الحصة المخصصة للعلامة سنة 2023 إلى غاية 25 ماي 2024.

وذكر كاوة ملاحظة بعد كل عملية تسليم، عبر فرق ووكلاء الشركة المنتشرين عبر كامل التراب الوطني اعجاب الزبائن بالمركبات المقترحة في السوق الوطنية، بالإضافة إلى اعجابهم بشكل كبير بالميزات التي تحتويها هذه الأخيرة، ما جعلهم يتأكدون أنهم قاموا بالاختيار الأمثل.

واغتنم المتحدث الفرصة لبعث رسائل طمأنة للزبائن بشأن توفير كل قطع الغيار اللازمة وكل خدمات ما بعد البيع على مستوى كل نقاط البيع الخاصة بـ "جيلي الجزائر"، بالإضافة إلى توفير جودة قطع الغيار، التي أكد أنّها عالية وتليق بالعلامة وزبائن السوق الجزائرية، مشيرا إلى أنّ الالتزام بالاستجابة إلى تطلعات الزبائن، وبالتالي السعي دوما لتوفير أحسن الخدمات بأسعار تنافسية وفي أقصر الآجال.

واغتنم المتحدث الفرصة لينفي ما عبّر عنه بالإشاعات التي تسعى لتشويه صورة العلامة، داعيا الزبائن لعدم الالتفات للأخبار المغلوطة، مؤكدا أنّ العلامة تسعى للمحافظة على الثقة بينها وبين زبائنها، من خلال اقتراح أفضل العروض وأجود الخدمات، كما نفي نفيا قاطعا ما يتداوله البعض بأن المؤسسة ستعوض الزبائن وتلغي طلبياتهم، فكل المبيعات اليوم والتي عادلت 38 ألف و200 سيارة ستسلم في أسرع وقت، وهو نجتهد لأجله.

وخلال تطرقه لسيارة "جيلي جي إكس 3 برو ستارت" وهي المركبة الأقل سعرا في السوق بقيمة 197 مليون سنتيم، وعد كاوة الزبائن بأنها ستكون كغيرها من النسخ الأخرى في المستوى، مشيرا إلى حرص الشركة للحصول على أفضل معادلة قيمة مقابل السعر من منطلق أنّ هذه السيارة خضعت لتجارب عدة حتى تكون مناسبة وملائمة لظروف القيادة.

وكشف المتحدث عن توفير السيارة ابتداء من شهر جويلية المقبل وأشار إلى جودة المنتوج وستعوض انتظار الزبائن، فيما ذكّر بالشروع في عمليات التسليم شهر فيفري من هذه السنة، وقد مست هذه العملية كل نقاط البيع، أما بالنسبة للدفعات القادمة فإنه من المتوقع أن تكون ـ كما قال ـ مقسمة على عدة بواخر تحط على مستوى ميناء جيجل، حيث تعمل الشركة على تسخير كل مجهودها لتسليم السيارات في آجلها، على الرغم من وقوع بعض التأخيرات أحيانا قال إنها خارجة عن نطاقهم.

وبخصوص قطع غيار مركبات جيلي، أكد المسؤول ذاته توفرها إذ أنّه تصل كميات جديدة كل شهر، كما أن المهندسين الصينيين متواجدين اليوم بالجزائر منذ 4 أشهر لتكوين الجزائريين حول خدمات ما بعد البيع، مؤكد على أنّ "جيلي" "متواجدة في الجزائر على المدى البعيد، ولهذا الغرض قرّرت إنشاء مصنع سيارات، وباشرت خطوات ميدانية على هذا المستوى، وهو ما يفند أي ادعاءات بأن جيلي متواجدة هنا لفترة قصيرة فقط".