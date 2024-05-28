تونس تحيّد البكوش وتعين أمين عام جديد للاتحاد المغاربي

أبعدت تونس الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش من منصبه بعد فترة فشل ذريع في مهامه تحول خلالها إلى دبلوماسي تابع للمغرب بحسب ما وصفته وكالة الأنباء الجزائرية قبل وقت قصير.

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية أنه "وفقا لمقتضيات معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي لسنة 1989، وباقتراح من سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبعد موافقة جميع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد، تقرر تعيين الدبلوماسي التونسي طارق بن سالم أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي لمدة ثلاث سنوات".

ويستلم الدبلوماسي التونسي طارق بن سالم منصبه كأمين عام جديد، بداية من الأول جوان المقبل، خلفا للبكوش الذي انتهت عهدته منذ أكثر من عام، وتقضي معاهدة الاتحاد المغاربي أن يكون الأمين العام للاتحاد، من تونس. وعمل بن سالم قبل ذلك منصب سفير لتونس في موسكو ومالي وبوركينافاسو والنيجر، ومدير قسم المغرب العربي في الخارجية التونسية.

وشهدت الفترة السابقة التي قاد فيها البكوش الأمانة العامة للاتحاد، أسوأ فترة عمل الأمانة العامة، بسبب انحياز فاضح للبكوش الى المغرب، وهو ما دفع الحكومة الجزائرية إلى وصف البكوش بأنه تحول إلى تابع للمخزن، إذ نشرت وكالة الأنباء الجزائرية تقريرا حول وضعية الاتحاد المغاربي أكدت فيه أن "الطيب البكوش قد تم التكفل به جيدا من طرف القصر الملكي حيث تحول إلى دبلوماسي مغربي تابع عوض أمين عام للاتحاد المغاربي الذي يتواجد في حالة موت سريري ".