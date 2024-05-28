حادث المسيلة .. إيداع سائق الحافلة الحبس المؤقت

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى في ولاية المسيلة، بيانا، بخصوص حادث المرور الذي أودى بحياة 5 أشخاص، أول أمس، حيث أمرت المحكمة بإيداع سائق الحافلة الحبس المؤقت.

وجاء في بيان نيابة الجمهورية، اليوم الثلاثاء: "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تُعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى الرأي العام أنّه بتاريخ 26 ماي 2024 على الساعة ( 07.45) صباحاً تم تسجيل حادث مرور خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 40 بالمكان المسمى أولاد علي التابع لبلدية عين الحجل، تمثل في اصطدام حافلة للنقل المدرسي قادمة من عين الحجل بسيارة من نوع رونو 18. أسفر الحادث عن وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة كانوا على متن السيارة المذكورة من بينهم رضيع وإصابة والدته بجروح خطيرة، كما أصيبت معلمتين بالطور الابتدائي كانتا على متن الحافلة بجروح، تنقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث لإجراء معاينة بمعية الضبطية القضائية وأمر بفتح تحقيق ابتدائي حول ظروف وأسباب الحادث".

وأضاف ذات البيان: "بتاريخ اليوم 28 ماي 2024 تم تقديم المشتبه فيه سائق حافلة النقل المدرسي أمام النيابة ومتابعته بموجب إجراءات المثول الفوري بجنح القتل الخطأ والجروح الخطأ المترتبة على عدم احترام الأولوية القانونية بواسطة مركبة للنقل الجماعي، وأمرت المحكمة بتأجيل القضية ليوم 04 جوان 2024 ووضع المتهم رهن الحبس المؤقت".