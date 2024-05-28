الأرقام تبطل حجة اتحاد الجزائر

صنع طرح عديد من مشجعي اتحاد الجزائر عن "تأثر" فريقهم ببرمجة مبارياته في البطولة في أيام الأسبوع بدلا من نهايته، الحدث لعدة أيام، حتى أن أصحاب الطرح تركوا الانطباع بأنهم يحرصون على "إلصاق" التهمة بالرابطة والاتحادية حتى يظهر فريقهم في ثوب "الضحية"، رغم أن هؤلاء كانوا ولازالوا ينتقدون إدارة فريقهم ويحملونها سبب "موسم الإخفاق".

ولأن القول بأن مباريات "أيام الأسبوع" أثرت سلبا على نتائج اتحاد الجزائر، قد لاقى رواجا كبيرا، في سابقة أولى، وجب دراسة هذا الطرح والاستدلال بلغة الأرقام، لفهم مدى تأثير اختلاف برمجة مباريات الفرق في أيام الأسبوع أو نهايتها، على الأقل لأخذ ذلك بـ"عين الاعتبار" مستقبلا من طرف الهيئات، طالما أنه لم نسمع من قبل، منذ نشأة الكرة وفي كل بطولات العالم أن ثمة تأثيرا سلبيا على نتائج الفرق حين يتم برمجة مبارياتها في أيام الأسبوع وليس في نهاية الأسبوع.

وبالعودة إلى مباريات اتحاد الجزائر في البطولة، فإننا نجد أن الفريق لعب، لحد الآن، 25 مباراة، منها 12 مباراة تم برمجتها في أيام الأسبوع العادية و13 مباراة في نهاية الأسبوع، بمعنى أن برمجة تقريبا "متساوية"، بما يسهل عملية المقارنة بشأن النتائج المحققة، حيث نجد أن إتحاد الجزائر فاز في 6 مباريات في أيام الأسبوع مقابل 7 مباريات فاز بها في نهاية الأسبوع، فيما تعادل الفريق مرة واحدة في أيام الأسبوع مقابل تعادلين في نهاية الأسبوع، في حين خسر اتحاد الجزائر 5 مباريات في أيام الأسبوع مقابل خسارة 4 مباريات في نهاية الأسبوع.

وإذا كان "أصحاب الطرح"، وهم يلصقون التهمة بالهيئات الكروية، تحاشوا الإشارة إلى أن الرابطة اضطرت لتعديل برمجتها في بداية الموسم بسبب التزام اتحاد الجزائر بالمنافسة القارية، فإن لغة الأرقام، في نهاية الأمر، تُسقط تلك المزاعم، كون نتائج اتحاد الجزائر في البطولة كانت "متساوية"، بين أيام الأسبوع ونهاية الأسبوع، بمعنى أدق، أن برمجة مباريات الفريق خارج أيام الأسبوع لم يكن له أي تأثير سلبي واضح عليه.

وبعيدا عن البطولة، فإن إتحاد الجزائر شارك أيضا في المسابقات القارية، وهي منافسة كثيرا ما يضطر فيها الفريق إلى لعب مبارياته في أيام الأسبوع، حيث جاء نهائي كأس الكاف، السنة الماضية في ثوب "الدليل القوي" على سقوط ذلك الطرح، على اعتبار إن اتحاد الجزائر فاز في تنزانيا في ذهاب نهائي كأس "الكاف" على نادي يونغ أفريكانز بنتيجة 1 / 2، وحدث ذلك بتاريخ 28 ماي 2023 وكان يوم أحد، فيما خسر اتحاد الجزائر مباراة الإياب بالجزائر بنتيجة 0 / 1 بتاريخ 3 جوان 2023، وكان يوم سبت، وقد تحقق التتويج بفضل هدفي الإتحاد خارج القواعد مقابل هدف واحد خارج القواعد لمنافسه يونغ أفريكانز، وهما هدفين تم تسجيلهما في أيام الأسبوع العادية وليس في نهاية الأسبوع.