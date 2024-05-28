شروط جديدة للمقاومة لاستئناف التفاوض

نقل موقع ميدل إيست آي، اليوم الثلاثاء، عن مصادر في حركة حماس قولها أنها أبلغت الوسطاء أنها أنهت مشاركتها في محادثات وقف إطلاق النار الهادفة إلى إنهاء الحرب على غزة، وذلك في أعقاب "المذبحة" التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني الأحد في رفح.

وقال مصدر مقرب من حماس لموقع Middle East Eye يوم الثلاثاء إن الحركة الفلسطينية أبلغت الوسطاء بأنها ستنهي مشاركتها في المفاوضات حتى تنهي قوات الاحتلال هجومها على رفح، وتسحب قواتها، وأن يتم إعادة فتح إغلاق معبر رفح.

وأضاف: "يجب أن يعود معبر رفح إلى إدارته السابقة، ولا يسمح لأحد بالعودة إلى المعبر، لا ماجد فرج ولا سلطته، ولن تكون هناك عودة للمفاوضات إلا إذا أعيد فتح المعبر وتحت إدارته السابقة".

جاءت تصريحات المصدر بعد ساعات من قصف القوات الصهيونية مجموعة من الخيام غرب رفح، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا على الأقل.

وأضاف المصدر أن المفاوضات المقبلة ستتم على شكل "مرحلة واحدة" و"مجموعة واحدة من الإجراءات".

وقال المصدر "بعد ثمانية أشهر من المفاوضات العقيمة ومع استمرار المجازر... لن تكون هناك مفاوضات أو مراجعة للورقة الموقعة أو نقاش حول تفاصيلها".

وأضاف "عليهم أولا أن يوقفوا المجازر ويغادروا معبر رفح ويوقفوا العدوان ثم يمكننا أن نتحدث. وإلى أن يحدث ذلك لن تكون هناك مناقشات."