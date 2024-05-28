بيان هام من مؤسسة النقل البحري للمسافرين

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الثلاثاء، بيانا هاما لفائدة المسافرين على متن سفنها.

وجاء في بيان لذات المؤسسة، أنه "تنهي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، إلى علم زبائنها الكرام أنه وبغرض حسن التكفل بالسيدات والسادة المسافرين، سيما فئة العائلات منهم من جهة، وإحتراما لتدابير الأمن و السلامة على المتن من جهة أخرى"، فإنه يمنع منعا باتا مايلي:

1- حمل أزيد من حقيبتي يد لكل مسافر .

2- تكديس الأمتعة فوق المركبات .

3- نزع مقاعد المركبات و إستغلال مساحاتها لتكديس الأمتعة بها.

4- إلحاق عربات مجرورة بالمركبات لإستعمالها لنقل السلع و البضائع .

5 - نقل الأمتعة، بعد عملية الركوب، من المرآب إلى الطوابق العلوية.

ودعت المؤسسة كل زبائنها إلى الإلتزام بالتدابير سالفة الذكر، وتعول على حسن تفهمهم، كما تشير أنه وفي حال عدم الإلتزام بها، يحق للمؤسسة إتخاذ الإجراءات اللازمة المعمول بها حيال المخالفين.