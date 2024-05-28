أسرة الرياضة تعزي ترجي مستغانم

قدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي تعـزّية في وفاة مناصر ترجي مستغانم إثر حادث سقوط من مدرجات الملعب.

وفي بيان للـ"فـاف" فإن صادي يُبدي تضامنه الكبير ويُوجّه رسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد وأسرة فريق ترجي مستغانم بعد الفاجعة الأليمة.

كما تمنى صادي بالشفاء العاجل للأنصار الذين تعرضوا لإصابات مختلفة خلال مباراة ترجي مستغانم وجمعية وهران.

من جهة أخرى، طمئن والي ولاية مستغانم، على صحة المصابين في أحداث ملعب سعيد محمد بالمركب المتعدد الرياضات " الرائد فراج " ويعزي عائلة المناصر شالي علي .

وفي بيان للولاية، أفاد أن "على إثر الأحداث الأليمة التي عرفها ملعب سعيد محمد بالمركب المتعدد الرياضات " الرائد فراج " التي خلفت إصابة 03 أشخاص وحالة وفاة ، قام والي الولاية بمعية السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي ، أعضاء اللجنة الأمنية ، نواب البرلمان بغرفتيه ، رئيس بلدية مستغانم بإجراء زيارة للإطمئنان على صحة المناصرين المتواجدين بمصلحة الاستعجالات الطبية بتجديت ، بعد إصابتهم في أحداث التدافع التي عرفها لقاء ترجي مستغانم و جمعية وهران" .

إطمئن الوالي على صحة الأنصار، و دعا الطاقم الطبي إلى التكفل الأمثل بصحة المصابين ، متمنيا لهم الشفاء العاجل .

ليعرج بعدها الوالي والوفد المرافق له إلى المستشفى الجامعي " اسماعيل بومدين" بخروبة ، -وفق البيان- أين قدم واجب العزاء لعائلة مناصر نادي ترجي مستغانم المغفور له بإذن الله شالي علي سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.