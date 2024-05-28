قضية بلايلي.. العميد يطمئن

أصدر نادي مولودية الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، بيان هام بشأن وضعية لاعب يوسف بلايلي.

وجاء في بيان للعميد، أنه "تُعلِم إدارة نادي مولودية الجزائر أنصار الفريق الأوفياء والرأي العام الرياضي أنها تلقت مساء اليوم مراسلة من "الفيفا" بخصوص وضعية لاعب فريقنا يوسف بلايلي اتجاه فريقه السابق نادي الأهلي السعودي، والمتعلقة بالغرامة التي كانت مسلطة على اللاعب في القضية التي خسرها سابقا والتي دفعها اللاعب إلى آخر شطر".

وفي هذا الخصوص، طمئنت إدارة "العميد" "أنصار الفريق أن القضية لا تستدعي التهويل بما أن الأمر لا يتعلق بمبلغ لم يدفع بل بفارق مالي بسيط يمثل الفارق بين الفرنك السويسري والأورو (370 أورو)، كما تطمئِن الإدارة أن القضية ستحل في حدود 48 ساعة القادمة بحول الله" يضيف البيان.