ندوة صحافية لـ بيتكوفيتش الخميس

ينشط المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ندوة صحفية غدا الخميس 30 ماي في قاعة المؤتمرات "محمد صلاح" بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، ابتداءً من الساعة 11 صباحا.

وجاء بيان للـ"فاف"، أنه "استعدادًا لمبارتي تصفيات كأس العالم 2026، ضد غينيا يوم 6 جوان في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وضد أوغندا يوم 10 جوان في كامبالا، ينشط المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ندوة صحفية يوم الخميس 30 ماي في قاعة المؤتمرات “محمد صلاح” بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، ابتداءً من الساعة 11 صباحا".

خلال هذه الندوة، وفق المصدر، سيعلن الناخب الوطني رسميًا عن القائمة النهائية للاعبين المستدعين للمشاركة في المبارتين.